Willy García tendrá un lugar para siempre en el barrio donde la salsa hizo historia

Cali, Valle del Cauca

Hay artistas que llenan estadios. Otros acumulan premios. Pero son muy pocos los que logran convertirse en parte de la historia de una ciudad.

Eso es lo que ocurrirá con Willy García

Aunque nació en Buenaventura, fue Cali la ciudad que acompañó buena parte de su carrera y donde su voz terminó convirtiéndose en una de las más representativas de la salsa colombiana. Ahora, ese vínculo quedará inmortalizado con una escultura en tamaño real que será instalada en el barrio Obrero, uno de los lugares donde la salsa conserva buena parte de su memoria.

El homenaje hace parte del proyecto con el que la Alcaldía de Cali busca fortalecer el barrio Obrero como un corredor patrimonial de la salsa, un espacio que reunirá a artistas que han marcado la historia del género y que hoy hacen parte de la identidad cultural de la ciudad.

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La obra estará a cargo de la escultora Rossana Lombana, reconocida por su trayectoria en monumentos públicos y por continuar el legado artístico de su padre, el maestro Héctor Lombana Piñeres, autor de algunas de las esculturas más representativas del país.

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Para Willy García, la noticia llegó como una sorpresa. El cantante, que suma más de 32 años de trayectoria musical y 15 como solista, aseguró que nunca imaginó recibir un reconocimiento de este tipo y que lo asume con gratitud y humildad.

“Cuando me contaron de este homenaje, lo primero que pensé fue: ¿por qué yo? Honestamente no me lo esperaba. He dedicado mi vida a cantar y a representar con orgullo a mi país, pero jamás imaginé que un día tendría una escultura en Cali”, expresó el artista.

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García también destacó el significado que tiene para él que la escultura quede ubicada en el barrio Obrero, un lugar que considera símbolo de la historia y la identidad salsera de la ciudad.

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El anuncio llega antes de que el cantante inicie su gira internacional En Grande Tour 2026, con presentaciones en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Mientras su música continúa recorriendo escenarios internacionales, Cali decidió reservarle un lugar permanente en uno de los barrios donde la salsa sigue contando su historia.