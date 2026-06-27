Más de 6 toneladas de ayudas han sido recogidas en Barranquilla para ser llevadas a Venezuela

Más de 6 toneladas de ayuda en productos que requieren los damnificados en Venezuela tras los dos fuertes terremotos de esta semana se han recogido en el centro de acopio de Barranquilla ubicado en el centro de la ciudad.

“Cada donación, sin importar su tamaño, contribuye a brindar apoyo a miles de familias que hoy lo necesitan”, dijo el alcalde Alex Char.

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El centro de acopio está ubicado en la carrera 43 #6 – 120, en Barranquillita, en el centro de la ciudad, y permanece habilitado las 24 horas para facilitar la entrega de donaciones.

“Allí se reciben alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, ropa en buen estado, abrigos y colchonetas”, indicaron las autoridades.