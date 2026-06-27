Más de 6 toneladas de ayudas han sido recogidas en Barranquilla para ser llevadas a Venezuela
La Alcaldía ha dispuesto del centro de acopio ubicado en el Barranquillita, en el centro de la ciudad, para recoger estas ayudas.
Más de 6 toneladas de ayuda en productos que requieren los damnificados en Venezuela tras los dos fuertes terremotos de esta semana se han recogido en el centro de acopio de Barranquilla ubicado en el centro de la ciudad.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
“Cada donación, sin importar su tamaño, contribuye a brindar apoyo a miles de familias que hoy lo necesitan”, dijo el alcalde Alex Char.
Le puede interesar: Juez legalizó captura de Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González
El centro de acopio está ubicado en la carrera 43 #6 – 120, en Barranquillita, en el centro de la ciudad, y permanece habilitado las 24 horas para facilitar la entrega de donaciones.
“Allí se reciben alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, ropa en buen estado, abrigos y colchonetas”, indicaron las autoridades.