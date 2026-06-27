Doble homicidio en Barranquilla: las víctimas fueron asesinadas al interior de un parqueadero

En la madrugada de este sábado, 27 de junio, se registró un doble homicidio en el sur de Barranquilla. Según se conoció, dos hombres fueron asesinados al interior de un parqueadero en el barrio Las Gardenias.

El informe policial indica que las dos personas se encontraban al interior de un parqueadero de una de las torres del complejo residencial cuando fueron sorprendidos por sicarios a bordo de una motocicleta.

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Una de las víctimas fue identificada como Osvaldo José Junior Navarro Castro, de 36 años, y, al parecer, tenía dos anotaciones judiciales por el delito de hurto.

Mientras tanto, la Policía indicó que adelanta las investigaciones para esclarecer estos hechos.