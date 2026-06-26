Barranquilla, lista para apoyar a la Selección Colombia este sábado y para la celebración del puente

Barranquilla se prepara para vivir un fin de semana marcado por la pasión futbolera y el puente festivo con un amplio despliegue de seguridad que busca garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes.

La Alcaldía Distrital, en coordinación con la Policía Metropolitana, las Fuerzas Militares y organismos de emergencia, puso en marcha un plan especial que estará vigente desde este viernes hasta la madrugada del martes.

Las medidas fueron definidas durante un consejo de seguridad en el que las autoridades coordinaron acciones para el partido entre la Selección Colombia y Portugal, así como para las actividades recreativas, comerciales y turísticas previstas durante el fin de semana. El dispositivo también contempla controles en el marco del Plan Retorno y vigilancia en establecimientos nocturnos.

Escenarios

Uno de los principales escenarios de concentración será el Gran Malecón, donde la Federación Colombiana de Fútbol realizará este sábado la experiencia “La Casa de la Sele”, un espacio que permitirá a los aficionados seguir en pantalla gigante el compromiso de la tricolor.

La jornada incluirá actividades de entretenimiento, concursos, música en vivo, zonas gastronómicas y experiencias relacionadas con la historia de la selección nacional.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la organización informó que el ingreso estará permitido únicamente a mayores de edad y que no se autorizará el acceso de mujeres en estado de embarazo. Además, se solicitó a los asistentes atender las indicaciones del personal logístico y de los organismos de socorro durante toda la actividad.

La Policía Metropolitana dispuso de 75 uniformados para reforzar la seguridad en los Fan Fest programados en la Plaza de la Paz y en dos puntos estratégicos del Gran Malecón: la Explanada de la Luna del Río y el Pabellón de Cristal. A estas labores se sumará la Armada Nacional, que realizará patrullajes sobre el río Magdalena con infantes de marina y unidades de reacción rápida del Grupo de Guardacostas.

El operativo también abarcará el resto de la ciudad, con especial atención en corredores comerciales, zonas gastronómicas y los 15 centros comerciales ubicados en Barranquilla y su área metropolitana. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cierres de vías o eventos sin autorización y anunciaron controles permanentes mediante las Caravanas por la Vida y patrullajes conjuntos entre Policía y Ejército.

Para el puente festivo, la Policía contará con el apoyo de 942 uniformados adicionales, mientras que el Ejército desplegará 150 soldados en distintos puntos estratégicos. La Fuerza Aeroespacial realizará sobrevuelos de vigilancia y el Grupo de Guardacostas mantendrá presencia en sectores turísticos y portuarios.

La Administración Distrital invitó a los barranquilleros a disfrutar de las actividades deportivas y recreativas con responsabilidad, promoviendo la convivencia y el respeto por las normas para que la celebración transcurra en completa tranquilidad.