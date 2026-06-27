Tras jornada especial de acopio en Armenia, hoy serán enviadas las ayudas por terremoto en Venezuela

Armenia

En el marco del día del refugiado se llevó a cabo un festival de la integración en cuanto a jornadas de emprendimiento y asesorías por lo que se estableció un centro de acopio en la plaza de Bolívar de la capital quindiana con el fin de recepcionar las ayudas como ropa en buen estado, alimentos no perecederos y artículos de higiene.

El subdirector de la asociación de venezolanos en el Quindío Asovenquin, Luis Fernando Linares dijo que improvisaron el centro de acopio puesto que fue una actividad que no estaba programada ni articulada con la institucionalidad, pero que no se podían quedar paralizados ante el clamor de sus compatriotas que viven una tragedia tras el fenómeno natural.

“La actividad que en realidad estamos haciendo que ya estaba programada, es una actividad en conmemoración del Día Mundial del Refugiado y del desplazado interno, que se celebra a nivel internacional el 20 de junio de cada año. Estaba programado para el sábado pasado, pero por temas de las elecciones hubo que aplazarlo para hoy y fíjate las cosas que hace Dios se aprovecha la oportunidad del espacio que tenemos para improvisar este centro de acogida y recibir donaciones para ese desastre que sucedió en Venezuela", mencionó.

Reconoció la importancia de la respuesta de la comunidad quindiana que en un gesto de solidaridad articularon esfuerzos para lograr una gran cantidad de ayudas también de los municipios de Filandia y La Tebaida.

Explicó que están trabajando de la mano con una organización en Bogotá que se denomina Juntos se Puede por lo que hoy enviarán las ayudas y ellos se encargarán de trasladarlas a Venezuela para que lleguen a quienes más lo necesitan.

Evidenció que toda esta situación demuestra que los organismos de socorro de su país no estaban preparados para atender una contingencia tan grande como la ocurrida debido a la crisis social y económica que se vive hace muchos años.

“Incluso hasta con hasta alimentos para mascotas, para para perritos, para gaticos, han traído herramientas, palas, todo eso, porque son cosas que se necesitan, se necesitan allá por el tema de los escombros y todo esto que lamentablemente y hay que decirlo, en Venezuela las autoridades, grupos de rescate, bomberos no estaban preparados para una situación como esta, porque ya sabemos y no es un secreto que Venezuela viene atravesando y viene arrastrando una crisis social y económica desde hace muchísimos años y eso también ha golpeado de manera directa a las autoridades que se encargan, que son las personas que se encargan de precisamente hacerle frente a la naturaleza y la verdad es que no estaban preparados", sostuvo.

Puntualizó que su familia, aunque está en Venezuela vive en una zona alejada del lugar donde ocurrió la tragedia por lo que sus esfuerzos están encaminados a apoyar a sus compatriotas.