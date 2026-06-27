EN VIVO 🔴| Avanza atención tras terremotos en Venezuela HOY: rescate y ayuda humanitaria
Miles de civiles venezolanos están participando de forma voluntaria en las labores de rescate en las edificaciones afectadas. También se han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira, el estado más afectado del país por los terremotos.
Este 27 de junio, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, confirmó que Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.
En su cuenta de X (antes Twitter), Blanco reveló:
- “En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional”.
Los rescatistas, provenientes de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos, llegaron a Venezuela en las últimas horas. Además, la presidenta encargada Delcy Rodríguez garantizó que se espera que se sumen diez países más.
Adicionalmente, miles de civiles venezolanos están participando de forma voluntaria en las labores de rescate en las edificaciones afectadas. También se han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira, el estado más afectado del país por los terremotos.
Ayuda de Estados Unidos a Venezuela
La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.
En su cuenta de Telegram, Rodríguez escribió: “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”.
Rodríguez se reunió el pasado 26 de junio con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos.
Siga el minuto a minuto de la atención brindada tras los terremotos en Venezuela:
2:20 P.M. | Un grupo de rescatistas de Colombia logra rescatar a un niño entre los escombros en La Guaira, Venezuela
2:17 P.M. | Así quedaron los edificios en La Guaira, estado costero de Venezuela
Después de los terremotos presentados en el país de Venezuela, el Gobierno colombiano informó que fueron repatriados 47 ciudadanos que se encontraban en Venezuela durante la emergencia del desastre natural.
1:10 P.M. | Rescatistas españoles realizaron labores de búsqueda
Rescatistas españoles realizaron labores de búsqueda en el complejo habitacional “Hugo Chávez” en La Guaira, en medio de la intensa búsqueda por sobrevivientes en Venezuela tras los dos terremotos del miércoles.
12:58 P.M. | Hablan sobrevivientes de los terremotos en Venezuela
“Somos sobrevivientes por misericordia de Dios”, dice a Caracol Radio una persona que logró salir de un edificio en La Guaira durante el doble terremoto que afectó a Venezuela.
12:53 P.M. | Familiares siguen a la espera de noticias de sus seres queridos atrapados entre los escombros en La Guaira
Caracol Radio continúa en Venezuela y conoció el testimonio de familiares que siguen a la espera de noticias de sus seres queridos atrapados entre los escombros en La Guaira, declarada zona de desastre tras el doble terremoto que afectó al país el 24 de junio.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que la cifra de muertos por los dos terremotos del pasado miércoles aumentó a 1.430, mientras que los heridos se elevan a 3.238.
12:39 P.M. | Así avanzan las labores de remoción de escombros, búsqueda y rescate en los edificios que se desplomaron en el este de Caracas
Así avanzan las labores de remoción de escombros, búsqueda y rescate en los edificios que se desplomaron en el este de Caracas a raíz del doble terremoto que afectó Venezuela el pasado 24 de junio, dejando hasta el momento casi mil fallecidos.
12:01 P.M. | Fundación Juntos Se Puede suspendió la recepción de donaciones
La Fundación Juntos Se Puede suspendió la recepción de donaciones, según informaron en su cuenta de Instagram. El centro de acopio alcanzó el límite de capacidad tras recibir cerca de 400 toneladas de ayuda humanitaria. Por el momento, se necesitan voluntarios para labores de logística.
11:53 A.M. | 47 colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, fueron repatriados desde Venezuela
47 colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, fueron repatriados desde Venezuela en los mismos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaron al equipo élite de rescate hacia el país vecino, informó la UNGRD.
11:45 A.M. | equipo élite de Colombia avanza en el rescate de un menor de 11 años
8:56 A.M. | Fue rescatada una joven venezolana de 15 años identificada como Camila Sofía Medina Rivas
El equipo de búsqueda de El Salvador rescató a una joven venezolana de 15 años identificada como Camila Sofía Medina Rivas, quien había quedado atrapada en los escombros tras los dos terremotos que desataron el mayor desastre natural en la historia de Venezuela.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló en su cuenta de X el momento de rescate de la menor, luego de horas de intenso trabajo por parte de los rescatistas salvadoreños.
Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto sufrido hace casi 72 horas.
El Gobierno Nacional advirtió a través de un comunicado que el envío de misiones colombianas de búsqueda y rescate hacia Venezuela se debe coordinarse previamente con la Unidad para la gestión del riesgo de desastres, UNGRD.
A través de su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez denunció que le fue impedido el ingreso a Venezuela al equipo de Bomberos de Medellín que llegó a ese país para apoyar las labores de búsqueda y rescate, tras los debastadores terremotos ocurridos el pasado miércoles.
Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos dejan dos terremotos consecutivos en Venezuela, donde crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...