EN VIVO 🔴| Avanza atención tras terremotos en Venezuela HOY: rescate y ayuda humanitaria

Edificios en Caracas, Venezuela, tras el terremoto del 24 de junio. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

Este 27 de junio, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, confirmó que Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

En su cuenta de X (antes Twitter), Blanco reveló:

“En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional”.

Los rescatistas, provenientes de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos, llegaron a Venezuela en las últimas horas. Además, la presidenta encargada Delcy Rodríguez garantizó que se espera que se sumen diez países más.

Adicionalmente, miles de civiles venezolanos están participando de forma voluntaria en las labores de rescate en las edificaciones afectadas. También se han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira, el estado más afectado del país por los terremotos.

Ayuda de Estados Unidos a Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

En su cuenta de Telegram, Rodríguez escribió: “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”.

Rodríguez se reunió el pasado 26 de junio con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos.

Siga el minuto a minuto de la atención brindada tras los terremotos en Venezuela:

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