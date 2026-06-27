Autoridades venezolanas impidieron el ingreso del equipo de Bomberos de Medellín: Alcalde

A través de su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez denunció que le fue impedido el ingreso a Venezuela al equipo de Bomberos de Medellín que llegó a ese país para apoyar las labores de búsqueda y rescate, tras los debastadores terremotos ocurridos el pasado miércoles.

“Absurdo. No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín. Llevan 4 horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano”, denunció el Alcalde.

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En tono enérgico, el Alcalde reclamó que “el pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las “autoridades” de Venezuela no los deja ingresar”.

Gutiérrez Señaló además que, en respuesta, el Gobierno colombiano manifestó que todas las acciones deben ser coordinadas.

“El gobierno Colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente2, dijo.

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En ese mismo sentido se ppronunció la senadora María Fernanda Cabal, quien reclamó la intervención de Estados Unidos.

“He recibido denuncias de fuentes confiables, de que Diosdado Cabello estaría bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria y de equipos de rescate a Venezuela. Los Bomberos de Medellín llevan más de 5 horas retenidos mientras hay personas esperando ser rescatadas. Secretario Marco Rubio, su intervención es urgente”, dijo la Senadora en su cuenta de X.

La misión está integrada por 22 expertos de amplia trayectoria: 21 bomberos y un ingeniero. El grupo viaja con cuatro toneladas de herramientas avanzadas para localización electrónica de víctimas, rescate vertical, acceso a espacios confinados, atención prehospitalaria y manejo de materiales peligrosos.

Para optimizar los rastreos, el equipo lleva drones con sensores térmicos y sistemas de teledetección. Estas herramientas facilitarían la búsqueda nocturna, el monitoreo de edificaciones en riesgo de colapso secundario y disminuirán la exposición al peligro de los rescatistas en el terreno.