Gobierno advierte que envío de equipos de rescate a Venezuela debe coordinarse con la UNGRD

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela)

El Gobierno Nacional advirtió a través de un comunicado que el envío de misiones colombianas de búsqueda y rescate hacia Venezuela se debe coordinarse previamente con la Unidad para la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, UNGRD.

“La UNGRD es la única entidad autorizada para coordinar el despliegue de equipos colombianos de búsqueda y rescate en el exterior”, señaló el Gobierno Nacional.

“Cualquier apoyo internacional debe realizarse de manera articulada con el país receptor y a través de los canales diplomáticos oficiales, garantizando la seguridad de los rescatistas y la eficacia de las operaciones”, dice el comunicado.

La Unidad instó a las autoridades territoriales y a los sectores con capacidades de búsqueda y rescate a no movilizar personal ni equipos hacia Venezuela de manera autónoma.

La advertencia se hace luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez denunciara que se impidió por varias horas el ingreso del equipo de Boberos de Medellín al vecino país.

La misión está integrada por 22 expertos de amplia trayectoria: 21 bomberos y un ingeniero. El grupo viaja con cuatro toneladas de herramientas avanzadas para localización electrónica de víctimas, rescate vertical, acceso a espacios confinados, atención prehospitalaria y manejo de materiales peligrosos.

Para optimizar los rastreos, el equipo utilizará drones con sensores térmicos y sistemas de teledetección. Estas herramientas facilitarán la búsqueda nocturna, el monitoreo de edificaciones en riesgo de colapso secundario y disminuirán la exposición al peligro de los rescatistas en el terreno.

Según informó la Alcaldía, el traslado fue viable gracias a una alianza con el sector privado, que incluyó la donación del vuelo por una aerolínea venezolana, y el apoyo de empresarios locales.

Sin embargo, al llegar a Venezuela, el equipo de Bomberos debió esperar por varias horas para que se les permitiera ingresar dado que no se había coordinado el traslado entre ambos gobiernos.

“El gobierno Colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación.Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente", dijo el Alcalde.