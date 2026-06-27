Aumenta a 1.000 la cifra de fallecidos tras terremotos en Venezuela

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela)

Casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos dejan dos terremotos consecutivos en Venezuela, donde crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación. Algunos inmuebles colapsaron en Caracas, pero el balneario vecino de La Guaira fue el más afectado.

Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros donde se pueden ver cuerpos.

El gobierno restringió el viernes el acceso a este estado costero y anunció su militarización. Entre las víctimas mortales están 28 portugueses, siete chinos y cinco españoles.

Pobladores denuncian la escasa presencia de los cuerpos de rescate locales, mientras llegan los socorristas extranjeros.

“Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas”, dijo Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio. “Estoy buscando a mi mamá, a mi esposa y mi hijo”.

La presidenta Delcy Rodríguez -que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero- fue abucheada al llegar frente a un edificio desplomado en Caracas. “¡Fuera, fuera!”, le gritaron los vecinos.

Rodríguez dijo luego que recibió una llamada del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos reafirmó “su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales у asistencia humanitaria para las familias afectadas”, indicó Rodríguez en un mensaje en Telegram.

Durante una alocución la madrugada del sábado, la mandataria dijo que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado La Guaira.

El Estado “está militarizado para garantizar la seguridad”, sostuvo Rodríguez.

Sistema de salud colapsado

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.

Entre más pasa el tiempo, se esfuma la posibilidad de hallar sobrevivientes.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar. Rodríguez dijo que socorristas de 10 países más llegarán en las próximas horas.

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Rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, Suiza y Ecuador ya están en este país en crisis, con un sistema de salud colapsado.

El panorama es oscuro. La brigada chilena se encontró con las ruinas de un conjunto habitacional de varias torres en La Guaira, donde el olor a muerte domina el ambiente.