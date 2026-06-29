Milei nombra nuevo jefe de Gabinete en Argentina tras renuncia de su predecesor

El presidente Javier Milei en Hamburgo, Alemania durante junio de 2024. FOTO: Daniel Bockwoldt/picture alliance via Getty Images / picture alliance

El presidente argentino, Javier Milei, designó este domingo a Diego Santilli, hasta ahora ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció el sábado en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.”, anunció Milei en su cuenta de X.

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Santilli, de 59 años y extensa trayectoria política, inició su carrera en el peronismo antes de sumarse al partido de derecha PRO, con el que ocupó cargos como vicejefe de Gobierno (2015-2021) y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (2018-2021). También fue senador y diputado nacional desde 2002 hasta el año pasado.

Desde noviembre de 2025 estuvo al frente del Ministerio del Interior, donde lideró la negociación con gobernadores y bloques legislativos aliados.

Es el cuarto jefe de Gabinete de Milei desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales”, escribió Santilli en X tras el anuncio.

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, añadió.

A diferencia de Adorni, de estilo confrontativo, poco negociador y de poca experiencia en la política, Santilli podría aportar un toque de consenso dentro del gobierno.

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Adorni, de 46 años, renunció el sábado tras reconocer hace dos semanas que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas.

El exfuncionario, bajo presiones políticas e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, lleva más de tres meses inmerso en un escándalo por compras de inmuebles y viajes onerosos.