Boyacá instala Mesa Primaria Departamental para la preparación ante el Fenómeno de El Niño

El Gobierno de Boyacá prioriza el abastecimiento de agua, la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de las alertas tempranas.

Boyacá

Con el propósito de anticiparse a los posibles efectos del Fenómeno de El Niño 2026, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) instaló la Mesa Primaria Departamental, un espacio de coordinación en el que participan ocho sectoriales de la Gobernación de Boyacá para fortalecer las acciones de prevención y preparación en el territorio.

La instalación de la mesa estuvo liderada por el director de la UAEGRD, José Ubaldo Castro, y contó con la participación de representantes de los sectores de Ambiente, Agricultura, Educación, Gobierno, Salud, Comunicaciones y las Empresas Públicas de Boyacá (EPB), quienes definieron una hoja de ruta conjunta para reducir los riesgos asociados a la temporada seca.

Durante la jornada se priorizaron medidas como el fortalecimiento de los planes de contingencia para garantizar el abastecimiento de agua en instituciones educativas y centros hospitalarios, el diagnóstico de las fuentes hídricas primarias y secundarias para atender posibles emergencias, especialmente incendios forestales, y el desarrollo de procesos de capacitación dirigidos a comunidades y establecimientos educativos en gestión del riesgo.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno anunció que trabajará de manera articulada con las Juntas de Acción Comunal para fortalecer los mecanismos de alerta temprana en los municipios, mientras que la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo liderará campañas de información y sensibilización para promover el ahorro de agua y las medidas de prevención entre la ciudadanía.

El director de la UAEGRD, José Ubaldo Castro, hizo un llamado a los boyacenses para prepararse desde ahora ante la temporada seca. “La gestión del riesgo es una responsabilidad compartida. La preparación y la prevención son fundamentales para proteger la vida, los recursos naturales y el bienestar de las comunidades", señaló.