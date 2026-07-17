Sogamoso dio inicio al Festival Internacional del Sol y del Acero

El desfile de carrozas y comparsas partirá del Molino Sugamuxi, irá hasta la Plaza Seis de Septiembre y volverá por la carrera 12 hasta el sector de almacenes Metro | Foto Suministrada a Caracol Radio

Con una amplia programación artística, cultural y turística comenzó la tercera edición del Festival Internacional del Sol y del Acero (FISA) 2026 en Sogamoso. El evento, que se desarrollará hasta el próximo 20 de julio, reúne actividades para toda la familia, entre ellas cabalgatas, desfiles, exposiciones, espectáculos musicales y presentaciones culturales que buscan fortalecer la oferta turística de la ciudad durante el puente festivo.

El secretario de Cultura y Turismo de Sogamoso, Jorge Cárdenas, explicó en Caracol Radio que el festival contempla más de 18 eventos distribuidos durante cuatro días, además de tres megaconciertos que se realizarán en el complejo deportivo Viva el Fútbol. Señaló que cerca del 80 % del aforo dispuesto para estos espectáculos será de acceso gratuito para la comunidad y los visitantes.

El funcionario indicó que la administración municipal preparó un dispositivo especial para garantizar la logística, la movilidad y la seguridad durante el desarrollo del festival. Asimismo, destacó la participación del sector hotelero, gastronómico y comercial, que espera una importante llegada de turistas durante el fin de semana, aprovechando la programación cultural y recreativa.

Entre las actividades más destacadas figuran el desfile de carrozas, que contará con la participación de estructuras invitadas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, así como los conciertos de artistas nacionales de música popular, vallenato y llanera. La programación se extenderá hasta el lunes 20 de julio con eventos en diferentes escenarios de la ciudad.