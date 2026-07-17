CUT Boyacá confirma participación en movilizaciones del 20 de julio

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá señala que estarían dispuestas a bajar hasta en un 10% la propuesta del aumento en el salario mínimo para 2025 / Foto: W Radio.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá confirmó que participará en las movilizaciones convocadas para el próximo 20 de julio por el presidente de la República. La organización sindical informó que la principal delegación del departamento se desplazará hacia Bogotá para integrarse a la marcha nacional prevista entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar.

El secretario general de la CUT Boyacá, William Ruiz, explicó en entrevista con Caracol Radio que la convocatoria reunirá a representantes de diferentes sectores laborales, entre ellos docentes, trabajadores del sector salud, empleados de alcaldías y de la Gobernación, así como organizaciones sindicales del sector privado e industrial presentes en el departamento.

Ruiz señaló que la participación se desarrollará durante el día festivo, por lo que no habrá afectaciones en la prestación normal de los servicios ni en las jornadas laborales del martes siguiente. Indicó además que todos los trabajadores retomarán sus actividades habituales una vez finalicen las movilizaciones programadas para el lunes.

El dirigente sindical agregó que, además del desplazamiento hacia Bogotá, algunos sectores sociales y vendedores informales podrían realizar una concentración de menor tamaño en Tunja. No obstante, precisó que la convocatoria oficial de la CUT se concentrará en la movilización nacional prevista en la capital del país.