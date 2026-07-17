Unidad de Búsqueda recuperó cuerpo que podría corresponder a desaparecido del conflicto armado

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó un cuerpo en el cementerio veredal de Usazá, jurisdicción del municipio de La Uvita, Boyacá, en el marco de las acciones humanitarias que desarrolla para esclarecer casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado. La intervención hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Boyacense y representa un nuevo avance en los procesos de búsqueda e identificación de víctimas.

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En entrevista con Caracol Radio, la investigadora de la UBPD en Boyacá, Rosa Agudelo, explicó que las investigaciones permiten establecer, de manera preliminar, que los restos corresponderían a un hombre conocido por sus compañeros como Emilio Milaña, un joven oriundo del departamento de Arauca que habría desaparecido en medio de las hostilidades registradas en 2003 en esta zona del país.

La funcionaria precisó que la recuperación se logró tras varios meses de investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por el Grupo Territorial Boyacá de la Unidad de Búsqueda. Indicó que, aunque existen elementos que orientan la identificación de la víctima, será el análisis científico realizado por especialistas forenses el que permita confirmar oficialmente su identidad.

Actualmente, el cuerpo permanece bajo custodia del Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación, en Bogotá, donde continuará el proceso de identificación. La Unidad de Búsqueda hizo un llamado a la comunidad para que, en caso de tener información sobre Emilio Milaña o sobre sus familiares, la suministre a la entidad con el fin de facilitar el proceso de identificación y eventual entrega digna de los restos.