Tunja refuerza seguridad para el 20 de Julio

La Alcaldía Mayor de Tunja expidió el Decreto 0182 del 17 de julio de 2026, mediante el cual estableció medidas especiales de seguridad para garantizar el orden público durante la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia.

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Las disposiciones regirán durante la jornada del próximo 20 de julio, cuando la capital boyacense volverá a ser escenario del tradicional desfile militar y policial.

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Entre las medidas adoptadas se encuentra la prohibición, entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, del uso de drones, el transporte de parrillero en motocicleta, la manipulación de pólvora por particulares y el traslado de residuos peligrosos, combustibles, cilindros de gas, escombros y otros materiales que puedan representar un riesgo para la seguridad. Además, la administración invitó a la ciudadanía a izar la bandera nacional en viviendas, establecimientos y entidades públicas y privadas como símbolo de respeto por la fecha patria.

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La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, informó que cerca de mil integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares acompañarán el dispositivo de seguridad durante el desfile, que partirá a las 9:00 de la mañana desde el Bosque de la República, recorrerá la Plaza de Bolívar y finalizará en la Plazoleta de Las Nieves.

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La Administración Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas y participar de la jornada en un ambiente de convivencia y civismo.