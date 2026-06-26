Terremoto en Venezuela: Avianca amplía cambios y reembolsos para vuelos entre Bogotá y Caracas

Avianca amplió las medidas de protección para los pasajeros con reservas en la ruta entre Bogotá y Caracas, luego de las afectaciones operativas ocasionadas por el terremoto registrado en Venezuela.

La principal novedad es que la aerolínea extendió hasta el 15 de julio de 2026 el período de cobertura para los viajeros con reservas activas en esta ruta.

Estas son las alternativas para los pasajeros

Los viajeros con reservas entre el 24 de junio y el 15 de julio podrán acceder, sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, a alguna de estas opciones:

Cambiar la fecha del vuelo hasta el 31 de agosto de 2026 , sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria. Modificar la ruta para viajar desde o hacia Cúcuta o Riohacha , gestionando el cambio a través del Contact Center de Avianca.

, gestionando el cambio a través del Contact Center de Avianca. Solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados.

¿Cómo se realizan los cambios?

Avianca explicó que los pasajeros que compraron sus tiquetes a través de sus canales directos —como la página web, el Contact Center o los puntos de venta— deberán realizar allí mismo la solicitud.

En los casos en que la compra se haya hecho mediante una agencia de viajes, el trámite deberá adelantarse directamente con ese intermediario.

Sin embargo, un punto clave para tener en cuenta, es que la aerolínea pidió a los viajeros consultar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales y mantenerse atentos a las notificaciones sobre la operación hacia y desde Venezuela, mientras continúan las afectaciones derivadas de la emergencia.

Avianca indicó que seguirá evaluando la situación e informará a sus pasajeros si se adoptan nuevas medidas para esta ruta.