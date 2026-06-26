Memoria, verdad y empatía en Café Cruzado: los desafíos de reconstruir la conversación pública

A partir de sus experiencias narrando la realidad colombiana desde la literatura, la fotografía y el periodismo, Bonnett y Colorado reflexionan sobre el papel de la palabra, la imagen y la memoria para comprender las múltiples dimensiones del conflicto, dignificar a las víctimas y fortalecer una cultura democrática basada en la empatía y el reconocimiento del otro.

Para ambos, la educación, el pensamiento crítico y la capacidad de comprender la complejidad humana son herramientas indispensables a la hora de enfrentar los discursos que reducen la realidad a posiciones extremas. En un momento en que predominan las certezas rápidas y las descalificaciones, ambos reivindican el diálogo, la sensibilidad y la escucha como caminos necesarios para imaginar un futuro distinto.

Vea aquí el capítulo completo: