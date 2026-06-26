Medellín refuerza la vigilancia sanitaria en los expendios de carne para proteger la salud pública

Medellín

La Alcaldía de Medellín fortaleció las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos de expendio y almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles en toda la ciudad. A través de los equipos técnicos de la Secretaría de Salud, la administración distrital realiza un seguimiento permanente a estos comercios para proteger la salud de los ciudadanos y asegurar la distribución de alimentos totalmente seguros.

Por ser considerados alimentos de alto riesgo sanitario, la carne y sus derivados deben cumplir con estrictos requisitos de procedencia, conservación, almacenamiento, transporte y manipulación. El objetivo de este monitoreo constante es evitar la venta de productos en mal estado o de contrabando, garantizando que cada eslabón de la cadena de distribución cumpla con las normas higiénicas vigentes.

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Actualmente, la capital antioqueña cuenta con 1.033 expendios registrados que disponen de inscripción sanitaria vigente y son objeto de supervisión continua. La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, precisó que estos locales autorizados superaron todas las verificaciones exigidas y comercializan productos certificados por el Invima, los cuales provienen exclusivamente de plantas de beneficio y desposte avaladas de forma legal.

Ante este panorama, la Administración Distrital hizo un llamado formal a la ciudadanía para que adquiera estos alimentos únicamente en los establecimientos autorizados. Las autoridades sanitarias recomiendan verificar siempre las condiciones de limpieza del lugar, constatar que se mantenga la cadena de frío, exigir que los manipuladores usen elementos de protección e higiene, y abstenerse de comprar productos con alteraciones de color, mal olor o expuestos directamente al medio ambiente.