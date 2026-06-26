Más de 15 municipios de Antioquia estarán de fiesta durante el puente festivo

Antioquia, Colombia

El puente festivo de San Pedro y San Pablo estará acompañado por una amplia agenda cultural en Antioquia. Más de 15 municipios realizarán sus tradicionales fiestas y festivales, con actividades que incluyen desfiles, conciertos, muestras gastronómicas, eventos culturales, cabalgatas y programación para toda la familia.

Las celebraciones se desarrollarán entre el 24 y el 29 de junio, convirtiéndose en uno de los fines de semana con mayor oferta turística del año en el departamento.

Oriente y Valle de Aburrá concentran varias celebraciones

En el Oriente antioqueño se realizarán las Fiestas de la Papa en La Unión, las Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse en El Peñol, las Fiestas del Arriero en el corregimiento El Jordán, en San Carlos, además del Congreso Gastronómico en Marinilla y las Fiestas del Bosque y el Retorno en San Francisco.

En el Valle de Aburrá, Sabaneta celebrará las tradicionales Fiestas del Plátano, mientras que en Barbosa se desarrollará el Segundo Festival Barbosa es Café.

Suroeste, Occidente y Norte también tendrán programación

En el Suroeste habrá festividades en Urrao, con las Fiestas del Cacique Toné; en Ciudad Bolívar, con el Festival de la Piedra; en Anzá, con las Fiestas del Cacique Curumé; en Titiribí, con las Fiestas del Folclor; y en Sopetrán, con las Fiestas de las Frutas.

En el Norte, San Pedro de los Milagros realizará las Fiestas de la Leche y sus Derivados, mientras que Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo y Carolina del Príncipe será sede del Segundo Encuentro Caballista Entre Herraduras y Caminos.

Urabá, Magdalena Medio y Nordeste también se unen

La programación también llegará a Arboletes, con el Festival de la Expresión Cultural del Mar y el Volcán; San Luis, con las Fiestas de la Madera; San Roque, con las Fiestas del Río Nus; Puerto Triunfo, con las Fiestas de San Isidro; y Gómez Plata, donde se realizará el Tercer Festival Mujeres al Parque.

Las autoridades esperan una alta movilidad de viajeros durante el puente festivo e invitaron a los visitantes a consultar la programación oficial de cada municipio y planear con anticipación sus desplazamientos.