El Festival de Circos se toma los barrios y corregimientos de Medellín

Medellín

Medellín da la bienvenida a la temporada vacacional con la edición número 15 del Festival de Circos, un evento completamente gratuito que se celebrará del jueves 25 al lunes 29 de junio de 2026. Este año, la capital antioqueña contará con 10 carpas distribuidas en diferentes zonas estratégicas, consolidándose como uno de los encuentros culturales más esperados por estudiantes, familias y turistas para dinamizar la agenda de entretenimiento de la ciudad.

El festival reunirá a 140 artistas locales, quienes ofrecerán más de 80 funciones llenas de malabares, magia, acrobacias, humor y sorprendentes puestas en escena. Los escenarios estarán ubicados en las comunas de Belén, La Candelaria, Castilla, San Javier, Robledo, Doce de Octubre y Aranjuez, sumando la participación especial de los corregimientos de Santa Elena y San Antonio de Prado, además del Teatro al Aire Libre de Pedregal.

La gran fiesta cultural arrancó el día de ayer con el tradicional Desfile Circense. El recorrido estuvo lleno de color, música y personajes fantásticos en el centro de la ciudad, partiendo desde la Plaza de Botero hasta llegar al Parque de las Luces, siendo un espectáculo diseñado para cautivar a la ciudadanía desde el primer momento.

Esta iniciativa artística es el resultado de un esfuerzo concertado entre la Alcaldía de Medellín y la Mesa de Circo del Sistema Distrital de Cultura, una alianza que busca descentralizar el entretenimiento y promover el talento local en los territorios. Los ciudadanos interesados en asistir pueden consultar los horarios detallados de cada función en el portal web oficial de la alcaldía o a través de las redes sociales de la secretaría de cultura.