Capturan a alias ‘Rafa’ o ‘Rafita’, cabecilla de red de apoyo al terrorismo del ELN en Antioquia

Tarazá, Antioquia

En el marco de las operaciones militares contra el ELN, tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Departamento de Policía de Antioquia, capturaron a alias ‘Rafa’ o ‘Rafita’, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo (RAT) del Frente José Antonio Galán, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

El detenido era señalado como el responsable de administrar las finanzas ilícitas provenientes de extorsiones a los sectores minero, comercial y ganadero, además de coordinar el apoyo logístico y el control territorial para la estructura.

La operación se llevó a cabo en el municipio de Tarazá, Antioquia, y forma parte de la ofensiva sostenida que adelanta la fuerza pública contra las finanzas, las redes de apoyo y las estructuras de mando del Grupo Armado Organizado ELN en la región.

Con este golpe, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa y financiera del ELN, afectando sus redes logísticas y contribuyendo a la recuperación de la seguridad y la tranquilidad en las comunidades antioqueñas más afectadas por esta organización ilegal.