Área Metropolitana recolecta más de 700 kg de caracoles invasores en lo corrido del año

Autoridades ambientales en el Valle de Aburrá, trabajan para contrarrestar la amenaza de caracoles invasores. Foto: Cortesía AMVA

Medellín, Antioquia

Con el objetivo de proteger la biodiversidad local y mitigar los riesgos para los ecosistemas y la salud pública, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá fortalece sus estrategias de prevención, manejo y control de los caracoles africanos y de jardín, especies consideradas invasoras en la región.

En lo corrido del año, estas acciones han permitido recolectar más de 700 kilogramos de estos moluscos, los cuales fueron entregados a Emvarias para su disposición final a través de una ruta de recepción semanal.

La estrategia se basa principalmente en la prevención y la participación activa de la ciudadanía. Hasta el momento, alrededor de 1.300 personas han sido capacitadas por el equipo técnico metropolitano para identificar correctamente estas especies y manejarlas de forma segura, evitando su propagación.

El Comité de Aseo y Ornato del Distrito de Medellín aportó más de 300 kg de caracoles recolectados, mientras que las comunidades capacitadas sumaron cerca de 300 kg adicionales mediante jornadas realizadas bajo protocolos establecidos.

¿Cómo actuar ante un avistamiento?

Las autoridades recomiendan que, ante la primera evidencia de estos caracoles, los ciudadanos soliciten una visita técnica al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. De esta forma se evaluará si se trata de especies nativas o invasoras y se brindará atención oportuna.

Medidas preventivas recomendadas

Para reducir las condiciones que favorecen la proliferación de estos caracoles exóticos, las autoridades enfatizan en:

• Realizar una correcta disposición de residuos sólidos.

• Recoger adecuadamente las heces de mascotas.

• Mantener limpios jardines, patios, parques y zonas verdes.

Estas acciones son fundamentales para limitar el avance de las especies invasoras y preservar el equilibrio ecológico del territorio. La invitación de las autoridades es a continuar reportando y participando activamente en estas iniciativas.