Capturaron a un hombre que se hacia pasar como trabajador de Vanti para extorsionar comerciantes

Tras varias denuncias y un proceso de seguimiento e investigación, la Policía Nacional capturó a un hombre que presuntamente se hacía pasar por trabajador de Vanti para engañar a establecimientos comerciales, exigir sobornos, cometer hurtos y amenazar con suspender el servicio de gas natural.

Según informó Vanti, el capturado utilizaba como argumento supuestas revisiones periódicas obligatorias vencidas o controles anuales para intimidar a los usuarios y obtener beneficios económicos de manera ilegal.

Por estos hechos, podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión.

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Vanti reforzó acciones para combatir este tipo de fraude

La empresa explicó que mantiene un trabajo coordinado con las autoridades para prevenir el uso indebido de su imagen y proteger a los usuarios frente a personas u organizaciones que buscan ganar su confianza para cometer delitos.

Además de presentar las denuncias correspondientes, Vanti desarrolla campañas de información y sensibilización para alertar a la ciudadanía sobre las modalidades de fraude más frecuentes.

¿Cómo verificar si una visita de Vanti es legítima?

La empresa recordó que la fecha de la Revisión Periódica Obligatoria del servicio de gas natural aparece en la factura mensual. Si el usuario decide realizar este procedimiento con Vanti, el personal autorizado debe portar el carné de la compañía o de una empresa contratista autorizada, además del uniforme correspondiente.

Los usuarios también tienen derecho a solicitar la identificación del técnico antes de permitir el ingreso al inmueble.

Vanti recordó que no recibe dinero durante las visitas

La compañía reiteró que ninguno de sus trabajadores, inspectores o contratistas está autorizado para recibir pagos en efectivo o mediante otros medios durante las visitas técnicas.

Todos los cobros por servicios contratados con Vanti se realizan exclusivamente a través de la factura del servicio público domiciliario de gas natural.

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Asimismo, recordó que la Revisión Periódica Obligatoria únicamente puede ser realizada por una entidad de inspección acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), empresa encargada de certificar a las empresas autorizadas para prestar este servicio.

Los usuarios pueden consultar el listado de organismos acreditados en el portal oficial de ONAC. Esta recomendación busca evitar que más personas sean víctimas de estafas y garantizar que las inspecciones se realicen de forma segura y conforme a la normatividad vigente.