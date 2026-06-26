“Dejó de respirar a las 7:30″: Mateo de 7 años confirma la muerte de su mamá bumanguesa en Venezuela

Bucaramanga, Santander

Mayra, una bumanguesa de más de 40 años, había construido su vida desde hace varios años en Venezuela, país al que emigró junto a sus seres más cercanos. Allí trabajaba para una aerolínea y formó un hogar junto a su esposo, Neiry Masirubyca, quien se desempeña como piloto.

Hace dos años, la familia regresó a Bucaramanga acompañada de su hijo Mateo para despedir a un familiar fallecido. Sin saberlo, aquella visita sería la última de Mayra a la tierra que la vio nacer.

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La familia residía en el Club Residencial Caribe Palmar, ubicado en La Guaira, donde el edificio número dos, en el que habitaban, quedó completamente destruido tras los dos terremotos del pasado miércoles 24 de junio.

“Sabemos que vivía en la zona de La Guaira y sabemos que el edificio donde ella estaba viviendo se llamaba Club Residencial Caribe Palmar, que es el edificio que se cayó totalmente, porque al lado había otro edificio, que era el edificio 1, y se cayó el edificio 2, que es donde ella estaba”, aseguró Aleida Rodríguez, una de sus primas.

Mientras en el país vecino iniciaban las labores de rescate, desde Bucaramanga la familia de Mayra buscaba información sobre ella, su hijo y su esposo a través de las redes sociales. Esa búsqueda los llevó a un video en el que Mateo, el niño de siete años, les confirma a los rescatistas que estaba solo con su mamá en el apartamento y que ella dejó de respirar a las siete y treinta.

“Yo me llamo Mateo, vengo de La Guaira; el único que sobrevivió a este derrumbe fui yo. Estaba solo con mi mamá porque mi papá salió. Ella dejó de respirar ayer a las siete y treinta”, cuenta el niño.

El video fue publicado el jueves, lo que da indicios de que Mayra falleció a las siete y treinta de la noche del miércoles 24 de junio, día del desastre natural. Los familiares corroboraron la información con Génesis, una amiga cercana de Mayra, quien a través de sus redes sociales difundió fotografías del pequeño Mateo y un mensaje solicitando ayuda para ubicar a su padre.

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Al parecer, el niño se encuentra en el hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas junto a su padre. Sin embargo, Aleida, prima de Mayra, advierte que, en medio de la emergencia, esta información podría ser falsa y que algunas personas estarían aprovechando la situación para hacerse pasar por acudientes del menor.

“En redes sociales están diciendo eso. A mí me están escribiendo, me están llamando, que el niño ya apareció, que está bien y que está con el papá, y que los familiares ya aparecieron. Entonces es raro, porque el papá de Mateo no nos ha contestado el teléfono y la única persona que pudiera estar con Mateo y reclamarlo es el papá”.

La familia ha dispuesto el número 320 313 8719 para recibir información veraz que confirme que Mateo está bien, como también han autorizado la publicación de las fotografías del menor para que sea reconocido.

Mientras tanto, no descansarán y piden a las autoridades en Venezuela recuperar el cuerpo de Mayra, el cual, aseguran, permanece bajo los escombros.