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26 jun 2026 Actualizado 12:56

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Bucaramanga

Bucaramanga habilitará punto de acopio para enviar ayudas a afectados por terremoto en Venezuela

Las donaciones se recibirán el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio en el primer piso de la Alcaldía.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Alcaldía de Bucaramanga se sumó a la campaña de recolección de ayudas humanitarias para apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Venezuela.

Pues, hasta el momento, las autoridades venezolanas reportan más de 230 personas fallecidas y más de 4.300 heridas, una cifra que podría seguir aumentando mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Desde la Secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, hizo un llamado a los ciudadanos para donar alimentos no perecederos y elementos de aseo, que serán enviados a las comunidades damnificadas.

“Estaremos esperando a los bumangueses para que, con alimentos no perecederos y elementos de aseo, nos sumemos a esta jornada solidaria y hagamos llegar estas ayudas al territorio venezolano”, señaló el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Iván Darío Torres

Las donaciones podrán entregarse el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio, desde las 7:30 de la mañana, en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga.

La Administración Municipal informó que la recolección se realizará con el apoyo de entidades aliadas, encargadas de coordinar el traslado de las ayudas hacia las zonas afectadas.

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