Explosión de una caldera en Cantón Norte en Bogotá: esto se sabe

En horas de la mañana de este viernes 26 de junio se reportó una explosión en el Cantón Norte, ubicado en la calle 105 con Carrera 8A, que generó miedo entre los habitantes.

Las autoridades inmediatamente se activaron y llegaron al punto. Al momento de verificar, se descartó cualquier atentado al orden público y se confirmó que la explosión fue de una caldera.

Este accidente fue atendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y por funcionarios del Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) que evacuaron el predio de forma preventiva.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas debido a la emergencia que se presentó.

De acuerdo con información suministrada por el Ejército Colombiano, la explosión se habría producido por el “taponamiento en las tuberías de la caldera”, en la Sede Habitacional Colón, destinada al alojamiento de personal militar.