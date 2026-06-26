Colsubsidio y Famisanar llegan a acuerdo para saldar deudas: no cerrarán urgencias Clínica Infantil

El servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil de Colsubsidio en Bogotá no cerrará el próximo 1 de julio, como se había anunciado días atrás debido a las millonarias deudas acumuladas por Famisanar EPS.

La decisión se produce luego de que Colsubsidio y Famisanar suscribieran un preacuerdo de pago para atender la cartera pendiente, que según la entidad asciende a 702.963 millones de pesos con corte a mayo de 2026.

Inicialmente, Colsubsidio había advertido que la suspensión temporal del servicio era necesaria debido a las dificultades financieras derivadas de la falta de pago por parte de la EPS.

“Esta situación compromete la sostenibilidad financiera de la IPS Colsubsidio e impide la continuidad en la prestación de los servicios bajo las condiciones actuales”, señaló la entidad cuando anunció la medida.

Esta noticia había generado preocupación entre padres de familia, organizaciones médicas y especialistas en salud infantil.

Incluso, el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia rechazó la decisión y pidió la intervención de las autoridades.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales, al gobierno electo y a los entes de control para que se tomen medidas inmediatas que eviten este daño irreparable a nuestros NNA”, manifestó el gremio, que además advirtió que el cierre podría contravenir un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionado con la protección de los servicios pediátricos.

Suspensión queda aplazada

Ahora, Colsubsidio informó que la suspensión del servicio queda aplazada hasta el 15 de julio de 2026, mientras se concreta el cumplimiento del acuerdo de pago alcanzado con Famisanar.

La entidad precisó que la continuidad de las urgencias pediátricas dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos y del giro oportuno de los recursos pactados por parte de la EPS.

Por el momento, el servicio seguirá operando con normalidad, lo que evita la interrupción de una de las principales unidades de atención pediátrica de la capital del país.