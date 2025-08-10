Justicia

Procuraduría solicita informe sobre estado del Cementerio Central de Bogotá

El ente de control también evidenció ausencia de medidas de seguridad en el cementerio, lo cual ha facilitado constantes saqueos.

Cementerio Central de Bogotá. Foto: Getty Images.

Cementerio Central de Bogotá. Foto: Getty Images. / Carmela Daza

Karen Guerrero.

Colombia.

La petición por parte del Ministerio Público, se da luego de que la Procuraduría Primera Distrital, realizara una inspección en el cementerio y evidenciara el mal estado de bóvedas, mausoleos y zonas comunes sin mantenimiento.

Además, el ente de control constató un alto grado de deterioro en las tumbas de expresidentes de la República, próceres de guerra de independencia, connotados militares, escritores, artistas y personajes de estado.

“Entre las autoridades requeridas por el Ministerio Público están el director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Eduardo Mazuera Nieto, la directora de Patrimonio y Memoria en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ilona Graciela Murcia y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Consuelo Ordoñez de Rincón“. Detalló el documento.

La Procuraduría dijo que, continuará la vigilancia preventiva sobre este patrimonio que, recordemos, es declarado bien de interés cultural.

