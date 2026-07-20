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20 jul 2026 Actualizado 21:20

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De la Espriella advierte de un presunto plan criminal para atentar en su contra

De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo de Abelardo de la Espriella, estructuras del ELN y disidencias de las FARC estarían ofreciendo hasta 3.000 millones de pesos por atentar en su contra.

Abelardo De La Espriella. Foto: Colprensa - Catalina Olaya.

Abelardo De La Espriella. Foto: Colprensa - Catalina Olaya. / Catalina Olaya

Abelardo De La Espriella. Foto: Colprensa - Catalina Olaya.
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Mediante un comunicado del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, se comunicó este presunto plan criminal para atentar en su contra.

Daniel Miranda Ruiz

Daniel Miranda Ruiz

Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...

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