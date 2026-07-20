De la Espriella advierte de un presunto plan criminal para atentar en su contra
De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo de Abelardo de la Espriella, estructuras del ELN y disidencias de las FARC estarían ofreciendo hasta 3.000 millones de pesos por atentar en su contra.
Mediante un comunicado del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, se comunicó este presunto plan criminal para atentar en su contra.
Daniel Miranda Ruiz
Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...