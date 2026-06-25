Dos hombres fueron asesinados a disparos en zona rural de El Zulia

La tarde del miércoles fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres en el sector conocido como La Cueva de los Micos, zona rural del municipio de El Zulia. Las víctimas estaban amarradas de las manos y fueron encontradas por habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades.

Debido a las condiciones de seguridad en la zona, una funeraria fue la encargada de realizar la inspección y el levantamiento de los cuerpos.

Las víctimas corresponden a dos jóvenes que aún no han sido identificados. Uno de ellos vestía una camisa blanca, jean negro y estaba descalzo, mientras que el otro llevaba un suéter negro, pantalón azul y zapatos negros.

Junto a los cuerpos fue encontrada una motocicleta GN125 y un panfleto con un mensaje que decía: “ladrones de motos”, elemento que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores.

Las autoridades adelantan las labores para establecer la identidad de las víctimas, esclarecer los móviles del doble homicidio e identificar a los responsables de este hecho violento.