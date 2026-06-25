Profesor universitario estaría detrás de red de tráfico de tusi en Bucaramanga
El abogado hacía parte de la estructura criminal denominada “Francachela”.
Bucaramanga
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la desarticulación de grupo delincuencial denominada “Francachela” que se dedicaba al tráfico de tusi en el área metropolitana y que al parecer tenía como líder a un abogado quien se desempeñaba como profesor universitario.
Según confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, "era un docente universitario también. Para aparentar legalidad y evadir la atención de las autoridades. 18 meses se hizo seguimiento de la policía con el CTI y logran obviamente realizar esta esta importante resultado operacional“.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...