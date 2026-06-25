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25 jun 2026 Actualizado 12:33

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Profesor universitario estaría detrás de red de tráfico de tusi en Bucaramanga

El abogado hacía parte de la estructura criminal denominada “Francachela”.

Profesor universitario estaría detrás de red de tráfico de tusi en Bucaramanga. Foto: Policía Mebuc.

Profesor universitario estaría detrás de red de tráfico de tusi en Bucaramanga. Foto: Policía Mebuc.

Profesor universitario estaría detrás de red de tráfico de tusi en Bucaramanga. Foto: Policía Mebuc.
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La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la desarticulación de grupo delincuencial denominada “Francachela” que se dedicaba al tráfico de tusi en el área metropolitana y que al parecer tenía como líder a un abogado quien se desempeñaba como profesor universitario.

Según confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, "era un docente universitario también. Para aparentar legalidad y evadir la atención de las autoridades. 18 meses se hizo seguimiento de la policía con el CTI y logran obviamente realizar esta esta importante resultado operacional“.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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