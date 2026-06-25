Acueducto de Bucaramanga descarta riesgo de desabastecimiento por fenómeno del niño

Bucaramanga

Ante la llegada del fenómeno del niño, el gerente del acueducto de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez, aseguró que no se tiene ningún riesgo de desabastecimiento en el área metropolitana, sin embargo sí hizo un llamado a la ciudadanía para que se haga un uso responsable de este servicio de cara a las altas temperaturas que se pueden registrar.

“Pero como dato relevante, en los últimos 3 meses, las fuentes que nos abastecen no han tenido ninguna modificación significativa frente a a la producción, frente al caudal. Entonces, hoy frente a las fuentes estamos seguros. Frente al al almacenamiento, pues también, porque tenemos ahí un un respaldo importante”, dijo el gerente Suárez.

Aseguró el gerente que los ríos que abastecen al acueducto metropolitano no han tenido disminuciones significativas en las últimas semanas por lo que se descarta cualquier afectación en el suministro del servicio de agua.

“Lo que estamos haciendo es adecuar la infraestructura, para en un caso extremo, de pronto de sequía o de necesidad de utilizar infraestructura redundante, pues tenga la capacidad de poderlo soportar. Pero por ahora no hay ningún evento que nos lleve a a anunciar algún tipo de de emergencia o estado crítico”, puntualizó el gerente.

En el departamento de Santander las autoridades de gestión del riesgo se preparan ante posibles emergencias que se puedan registrar por el fenómeno del niño y que genere afectaciones en cultivos y en otros sectores.