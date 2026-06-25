Nueva EPS activa plan especial para atender a más de 525.000 afiliados colombo-venezolanos

La respuesta de Colombia al terremoto registrado en Venezuela sigue sumando acciones. Nueva EPS anunció un plan especial para atender a más de 525.000 afiliados colombo-venezolanos, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas que podrían verse impactadas por la emergencia.

Como parte de la estrategia, la EPS activó una red de 437 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), entre públicas y privadas, ubicadas en las zonas fronterizas del país como: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada.

¿Cómo funcionará la atención?

La entidad informó que estas instituciones prestarán atención a los afiliados que requieran servicios de salud derivados de la contingencia, facilitando el acceso a consultas, urgencias, medicamentos y demás procedimientos sin barreras administrativas.

Según informó la Nueva EPS, la medida prevé garantizar una atención oportuna para la población binacional y mantener la continuidad en la prestación de los servicios mientras evoluciona la situación en el vecino país.

Coordinación con la respuesta humanitaria

La EPS señaló también, que este plan hace parte de las acciones que se adelantan en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad recordemos, que lidera la respuesta humanitaria de Colombia hacia territorio venezolano.

Además, anunció que habilitará un punto para recibir aportes destinados a apoyar a la población afectada. Sin embargo, sí dejó en claro, por ahora, las ayudas estarán sujetas a las directrices que emita la UNGRD, de acuerdo con las necesidades que sean identificadas durante la evaluación de daños.