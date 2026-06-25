“El estadio estará lleno de colombianos”: Pedro Neto, precavido por partido decisivo para Portugal

Más de 30 millones de solicitudes de entradas tuvo el juego Colombia vs. Portugal que se celebrará el próximo sábado 27 de junio en el estadio Hard Rock de Miami, con precios que superaban lo que piden por un partido del Super Bowl. Será un partidazo, con el objetivo de lograr el primer lugar del Grupo K en el medio para ambos.

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Sin embargo, será el conjunto colombiano el que llegue con la ventaja, pues un empate le bastará para quedarse con el primer lugar del grupo. El combinado nacional llegará líder con 6 unidades, mientras que Portugal lo hará en el segundo puesto con 4 unidades, por lo que solo el triunfo les servirá.

Pedro Neto, precavido con Colombia

Antes del primer entrenamiento de Portugal con grupo completo preparando el duelo ante la Tricolor en La Florida, habló el delantero del Chelsea, Pedro Neto. Al habilidoso extremo le preguntaron por Luis Díaz, pero él consideró la importancia de Daniel Muñoz en Colombia.

“Díaz ha sido el más comentado, pero no podemos olvidar que Muñoz ya ha marcado dos goles. Después de eso, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y en nuestro juego”, dijo al respecto.

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Por su parte, fue cociente al mencionar que esperan un estadio con mayoría de gente colombiana. “Sabemos que nos enfrentaremos a un calor intenso y a un estadio lleno de colombianos. Pero, sobre todo, debemos mantenernos enfocados en nuestra esencia e identidad para terminar primeros del grupo”, añadió.

Asimismo, manifestó que lo clave será superar a Colombia en la resistencia: “Nos enfrentaremos a un rival que quedó fuera de Qatar y fue finalista de la Copa América. La clave es la resiliencia, y sabemos que tendremos que igualarlos o superarlos en ese aspecto”.

Finalmente, habló de la gran demanda de solicitud de entradas para ver el partido. “Espero un partido muy animado, con mucha garra. Me gusta mucho eso, y creo que a la gente también, por eso ha habido tanta demanda de entradas. Sobre todo, se trata de disfrutar de este ambiente y salir victoriosos”.

¿A qué rivales se enfrentarían Portugal y Colombia en 16vos?

Portugal incluso podría caer hasta el tercer puesto del Grupo K en caso de que Congo supere a Uzbekistán y Colombia se imponga ante el conjunto luso.

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El equipo que pase líder de la zona, se medirá ante el tercero del Grupo L, que podría ser Ghana o Croacia. El que finalice segundo lo hará ante el segundo del mismo Grupo L.