Primer partido definido de dieciseisavos de final del Mundial 2026: prográmese con fecha y hora

La terminación de la fase de grupos para las zonas A, B y C del Mundial dejó el primer cruce de dieciseisavos de final definido. Con el paso de la última jornada, se irán conformando los enfrentamientos.

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De momento, los únicos equipos clasificados son: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia, Brasil, Marruecos, Estados Unidos , Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. No obstante, todavía resta, para varios, definir en qué posición lo hará cada uno.

Primer enfrentamiento definido de 16vos de final del Mundial

La Selección de Sudáfrica dio una de las grandes sorpresas de la fase de grupos, luego de vencer por 1-0 a Corea del Sur en la última jornada y finalizar en la segunda ubicación del Grupo A con 4 unidades, por detrás de México, que terminó con 9 puntos. Los africanos hicieron historia, ya que por primera vez superaron la ronda inicial de una Copa del Mundo en cuatro participaciones.

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El rival de Sudáfrica para la siguiente ronda del Mundial será Canadá, equipo anfitrión del campeonato que perdió con Suiza en la última fecha del Grupo B y, con 4 unidades, terminó en el segundo lugar. El cuadro europeo avanzó líder, mientras que Bosnia lo hizo como una de las mejores terceras.

Sudáfrica vs. Suiza, fecha, hora y cómo seguir

Sudáfrica y Suiza nunca se han enfrentado. Esta vez lo harán en búsqueda de conocer al primer integrante de la fase de octavos de final del Mundial.

Este partido se disputará el próximo domingo 28 de junio desde las 2:00 p.m. hora de Colombia y usted lo podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Este será el único partido del día,l según la programación de la FIFA.

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El equipo que salga victorioso disputará su partido de octavos de final el sábado 4 de julio.

Posibles cruces de 16vos de final del Mundial

Según como se han ubicado los equipos, y a la espera de la terminación de la fase de grupos, los enfrentamientos de la siguiente ronda de la Copa del Mundo serían los siguientes:

- Alemania vs. Paraguay

- Francia vs. Suecia

- Sudáfrica vs. Canadá*

- Países Bajos vs. Marruecos

- Portugal vs. Ghana

- España vs. Austria

- Estados Unidos vs. Bosnia

- Egipto vs. Corea del Sur

- Brasil vs. Japón

- Costa de Marfil vs. Noruega

- México vs. Escocia

- Inglaterra vs. Cabo Verde

- Argentina vs. Uruguay

- Australia vs. Irán

- Suiza vs. Argelia

- Colombia vs. Croacia