🔴EN VIVO Ecuador vs. Alemania; Curazao vs. Costa de Marfil: minuto a minuto y transmisión HOY

Última fecha en el Grupo E por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Ecuador afrontará un partido decisivo en el Grupo E cuando se mida a Alemania, obligado a sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece no ha tenido el rendimiento esperado en el torneo tras caer por la mínima ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao. La falta de efectividad ofensiva se ha convertido en la principal preocupación de La Tri, que además arrastra una larga racha sin triunfos frente a selecciones europeas y necesita romper esa tendencia en el momento más importante.

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Del otro lado estará una Alemania que llega clasificada y llena de confianza. Los tetracampeones del mundo comenzaron con una goleada 7-1 sobre Curazao y luego protagonizaron una remontada dramática frente a Costa de Marfil, imponiéndose 2-1 gracias a un tanto en los minutos finales . Ese resultado confirmó su presencia en la siguiente ronda y les permitió dejar atrás las eliminaciones prematuras sufridas en las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Ahora, el conjunto germano buscará cerrar la primera fase con pleno de victorias.

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Además de asegurar el liderato del grupo, Alemania persigue una marca histórica. Un nuevo triunfo le permitiría alcanzar doce victorias consecutivas, igualando una de las mejores rachas de su historia. Con el talento ofensivo que ha mostrado durante el torneo y la necesidad ecuatoriana de salir a buscar el partido, se espera un duelo atractivo en el que La Tri intentará dar el golpe para seguir soñando con la clasificación, mientras los europeos buscarán confirmar su condición de candidatos al título.

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