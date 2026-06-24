Equipo ideal de la fecha 2 del Mundial 2026, según Sofascore: ¿Hay algún colombiano?

Terminó la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, la cual dejó 66 goles convertidos, 5 expulsiones y la clasificación de 7 selecciones: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. Asimismo, cinco equipos quedaron eliminados: Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.

Le puede interesar: Así reaccionó la prensa de Portugal al triunfo de Colombia ante Congo: calientan el partido decisivo

Por su parte, las grandes estrellas volvieron a brillar con dobletes: Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jonathan David (triplete) y Cristiano Ronaldo, quien no había marcado en la primera jornada y se destapó con dos.

Asimismo, el portugués se convirtió en el único jugador en la historia de los mundiales en anotar en seis ediciones diferentes del torneo, mientras que Lionel Messi, con 18, es el máximo goleador en la historia de esta competición.

El equipo ideal de la fecha 2 del Mundial

La plataforma de estadísticas Sofaescore realizó su habitual equipo ideal de la jornada, partiendo de los mejores valorados por posición. Cinco jugadores estuvieron por encima del 9.0 de calificación y solo uno obtuvo 10: el arquero de Curazao Eloy Room, quien en la primera jornada Alemania le metió 10 goles y contra Ecuador fue la figura al atajar en 15 oportunidades, logrando el récord de más salvadas en un solo partido en toda la historia de la Copa del Mundo.

El lateral derecho es Denzel Dumfries, quien obtuvo calificación de 8.8 y realizó dos asistencias en la goleada de Países Bajos 5-1 sobre Suecia. El otro lateral es Nuno Mendes, de Portugal, que marcó un gol de tiro libre contra Uzbekistán y lideró las principales estadísticas en esa victoria 5-0, obteniendo una puntuación de 8.9.

Lea también: Agéndese con los partidos del Mundial 2026 HOY 24 de junio: hora y cómo verlos EN VIVO en Colombia

La pareja de centrales está conformada por Marc Guéhi de Inglaterra (8.3) y Shoja Khalilzadeh, de Irán, quien terminó siendo la figura en el empate ante Bélgica 0-0, con una calificación de 8.4.

En el centro del campo se encuentra el canadiense Stephen Eustáquio, quien fue determinante en la goleada de a Catar y obtuvo 8.6 de calificación. Más adelante se encuentran Bruno Fernandes (8.7), Cody Gakpo (9.5) y Lionel Messi (9.2). Finalmente, los dos delanteros con Mikel Oyarzabal, que marcó doblete para España ante Arabia Saudita y Ayase Ueda, de Japón.

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Líderes estadísticos Ampliar Líderes estadísticos Cerrar

Líderes de estadísticas defensivas tras 2 fechas del Mundial

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Líderes en distancia y velocidad