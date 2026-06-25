Archivarán revocatoria del mandato de la alcaldesa de La Mesa: no se obtuvieron firmas requeridas

La revocatoria promovida contra la alcaldesa de La Mesa, Laura Londoño Rodríguez, no logró avanzar y será archivada luego de que el comité promotor desistiera formalmente del proceso ante las autoridades electorales.

Tras varios meses de actividad política y recolección de apoyos, la iniciativa no alcanzó ese umbral. Aunque el comité promotor argumentó razones relacionadas con el clima político del municipio, el proceso concluye sin haber obtenido el respaldo ciudadano suficiente para avanzar a la siguiente etapa.

Tras conocerse la decisión, la alcaldesa Londoño Rodríguez agradeció a los habitantes de La Mesa por la confianza depositada en su administración y reiteró su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del municipio.

”Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Sin embargo, considero que estas herramientas no deben utilizarse como escenarios de revancha política después de unas elecciones, especialmente cuando generan un desgaste institucional que termina afectando el desarrollo de los territorios. Hoy quiero agradecer a los miles de mesunos que, de manera libre y democrática, decidieron no acompañar esta iniciativa. Nosotros continuaremos concentrados en consolidar el cambio en nuestro municipio", agregó.

Finalmente, la mandataria señaló además que este resultado debe interpretarse como una oportunidad para dejar atrás las divisiones y concentrar los esfuerzos en los grandes retos que tiene La Mesa.