Aquí los concejales estamos de espectadores": Jácome cuestiona control a la EIS

En medio del control político que adelanta el Concejo de Cúcuta a la EIS, el concejal Leonardo Jácome lanzó fuertes críticas contra la administración municipal por la falta de información entregada a los cabildantes para debatir la cesión del contrato 030.

Según explicó, la documentación requerida desde comienzos de la semana no fue suministrada antes de la sesión, por lo que los concejales no contaban con los elementos necesarios para ejercer un control político. "Pedimos una información desde el lunes y no nos la hicieron llegar. Aquí solamente los concejales estamos de espectadores y escuchando la narrativa del gerente, mientras se discute una decisión que compromete el futuro de los servicios públicos de la ciudad“, afirmó.

El corporado también cuestionó la forma en que la junta directiva de la EIS aprobó la prórroga del contrato. Señaló que los dos representantes del Ministerio de Hacienda votaron de manera negativa porque "solamente dos horas antes les hicieron llegar el concepto técnico y jurídico sobre la posibilidad de aprobar esa prórroga, mientras que los tres funcionarios designados por el alcalde votaron positivamente y terminaron respaldando esa decisión“.

Jácome aseguró que la Alcaldía ha mantenido una actitud de poca transparencia frente al proceso. "Esta alcaldía tiene un desprecio absoluto por la ciudadanía; cree que todo lo puede ocultar, que todo lo puede guardar. Ya hemos acudido a la Procuraduría, la Personería y la Contraloría para denunciar esa evasión de la responsabilidad que tienen el alcalde y sus funcionarios de responder públicamente por todas sus actuaciones“, manifestó.

Durante el debate, el concejal también se refirió a la intervención del gerente de la EIS y aseguró que "entre más habla, entre más intenta aclarar, más dudas genera y más oscurece el panorama, lo que nos da argumentos para seguir un camino jurídico y promover una acción popular que tumbe esta decisión“.

Finalmente, insistió en que "en Cúcuta no existe libre competencia en la prestación de los servicios públicos" y responsabilizó a la administración municipal de haber permitido que un mismo operador concentre el manejo de servicios esenciales para la ciudad.