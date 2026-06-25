Corte investiga a Carlos Carreño por presunto acto sexual violento contra funcionaria de la UNP

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño Marín por el presunto delito de acto sexual violento.

El proceso se origina en una denuncia presentada por una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien estaba asignada al esquema de seguridad del congresista. Según el relato conocido dentro de la investigación, los hechos habrían ocurrido en febrero de este año, cuando Carreño presuntamente le habría realizado tocamientos de contenido sexual.

La denunciante aseguró que, tras rechazar la situación, habría sido aislada de sus labores y posteriormente desvinculada de las funciones que cumplía como escolta asignada a la protección del representante.

La investigación será adelantada por la Corte Suprema y el magistrado Héctor Alarcón, que deberá establecer la responsabilidad del congresista frente a los hechos denunciados y recopilar las pruebas necesarias dentro del proceso.

¿Quién es Carlos Carreño?

Carlos Alberto Carreño Marín es representante a la Cámara por el Partido Comunes para el periodo 2022-2026. Es economista y llegó al Congreso tras el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc. Antes de su actividad política fue integrante de esa antigua guerrilla, donde era conocido como ‘Sergio Marín’.

El congresista hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y ha tenido participación en temas relacionados con paz y posconflicto.

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