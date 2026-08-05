Así avanza la obra del intercambiador vial del Diamante en Bucaramanga: estaría lista en noviembre

Tras un mes dedicado a la revisión y ajuste de los diseños, la construcción del intercambiador vial de Diamante II entró oficialmente en su fase de ejecución. Desde el 3 de agosto comenzaron las labores de descapote y excavación, los primeros trabajos para la construcción de la nueva vía que conectará este sector con la autopista.

La intervención, que inició el pasado 2 de julio, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y medio y la administración municipal espera concluir los trabajos entre el 15 y el 16 de noviembre para entregar la obra a la ciudad antes del 17 de ese mes.

Durante el primer mes del contrato, el equipo técnico realizó una revisión integral de los diseños del proyecto para complementar y ajustar aspectos geométricos y urbanísticos. Con esa etapa finalizada y los diseños aprobados, comenzaron las actividades en terreno.

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Actualmente las cuadrillas ejecutan labores de descapote, proceso que consiste en retirar la vegetación y la capa superficial del terreno, además de las excavaciones necesarias para construir la futura conexión vial.

Aunque por ahora el tránsito se mantiene habilitado y existe un cierre parcial al ingreso desde la autopista en sentido norte a sur, desde la administración han advertido que en las próximas semanas podría ser necesario intervenir parcialmente uno de los accesos de la zona. Sin embargo, la intención es evitar cierres totales para reducir el impacto sobre la movilidad.

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Además de la nueva conexión con la autopista, el proyecto contempla dos intervenciones complementarias. La primera corresponde a la reorganización del acceso al barrio Diamante II por la calle 83, donde ya comenzó la demolición del andén para construir un nuevo ingreso vehicular. La segunda consiste en prolongar el separador central hasta el parque ubicado frente a la iglesia del sector.

Con estas modificaciones se busca ordenar los movimientos de los vehículos, reducir los cruces peligrosos y disminuir el riesgo de accidentes en uno de los puntos con mayor congestión del sector.

Comunidad respalda la obra, pero también expresa inquietudes

Los habitantes de Diamante II ven con buenos ojos el inicio de la intervención y consideran que se trata de una obra esperada desde hace varios años. Sin embargo,también piden que durante la ejecución se tomen medidas para evitar nuevos problemas de movilidad.

Una residente del sector manifestó que una de sus principales preocupaciones es el funcionamiento del retorno cercano una vez cambie la circulación vehicular. “Espero que le pongan cuidado a la parte del retorno, porque no sé si ahora se va a congestionar. Los que vienen por aquí y los que vienen de Cacique se van a encontrar en el mismo punto”, expresó el habitante.

Por su parte, comerciantes del barrio advirtieron que las restricciones de acceso ya comenzaron a sentirse en las ventas y temen que la situación se prolongue durante los próximos meses de construcción. “La obra va a afectar mucho a los locales. Diamante II tenía bastante potencial comercial y desde que se cerró hace dos días el flujo cambió. Que no quede una entrada principal va a afectar mucho a los comerciantes; hay empresas que apenas están empezando y se van a ver muy afectadas”, señaló uno de los empresarios del sector.

Mientras avanzan las primeras excavaciones, la expectativa de residentes y comerciantes está puesta en que la obra se ejecute dentro del cronograma previsto y que las afectaciones temporales den paso a una solución definitiva para la movilidad en uno de los corredores más transitados del oriente de Bucaramanga.