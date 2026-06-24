La secretaria de Hacienda, Catalina Mariño, asume como gobernadora encargada de Córdoba

Montería

Desde el pasado 23 de junio, la secretaria de Hacienda de Córdoba, Catalina Mariño Mendoza, asumió funciones como gobernadora del departamento tras un periodo de vacaciones del titular Erasmo Zuleta Bechara.

De acuerdo con lo conocido por Caracol Radio, el encargo se extendería hasta el próximo 15 de julio del año 2026.

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Cabe recordar que Mariño Mendoza continuaría con las funciones de su cargo en Hacienda departamental y es la segunda vez que asume como gobernadora de manera temporal. En 2025, fue encargada por una situación similar a la hoy expuesta.