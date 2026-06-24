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24 jun 2026 Actualizado 18:03

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La secretaria de Hacienda, Catalina Mariño, asume como gobernadora encargada de Córdoba

El encargo se daría por un periodo de vacaciones del gobernador del departamento Erasmo Zuleta Bechara

Catalina Mariño Mendoza, gobernadora encargada de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Catalina Mariño Mendoza, gobernadora encargada de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Catalina Mariño Mendoza, gobernadora encargada de Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.
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Desde el pasado 23 de junio, la secretaria de Hacienda de Córdoba, Catalina Mariño Mendoza, asumió funciones como gobernadora del departamento tras un periodo de vacaciones del titular Erasmo Zuleta Bechara.

De acuerdo con lo conocido por Caracol Radio, el encargo se extendería hasta el próximo 15 de julio del año 2026.

Más información

Cabe recordar que Mariño Mendoza continuaría con las funciones de su cargo en Hacienda departamental y es la segunda vez que asume como gobernadora de manera temporal. En 2025, fue encargada por una situación similar a la hoy expuesta.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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