Trabajos de Air-e dejarán sin energía sectores de Barranquilla, Malambo y Sabanalarga este jueves

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Usuarios de varios sectores de Barranquilla, Malambo y Sabanalarga estarán sin servicio de energía este jueves 25 de junio debido a trabajos de mantenimiento y adecuación de redes programados por Air-e Intervenida.

De acuerdo con la compañía, personal técnico ejecutará obras eléctricas en un sector del barrio San Isidro, en Barranquilla. Los trabajos se desarrollarán en la calle 50 con carrera 29, entre las 8:05 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Asimismo, en el circuito Oriental se adelantarán labores menores entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Durante este período permanecerán sin servicio de energía la urbanización Malambito, la zona rural de Malambo, la vereda Tamarindo, la Ciudadela Santa Sofía, Fundiciones De Lima, varias fincas y sectores ubicados sobre la vía Malambo-Sabanagrande, así como áreas cercanas a la entrada del municipio de Sabanagrande.

Instalación de postes en Sabanalarga

Por otra parte, Air-e Intervenida informó que se instalarán nuevos postes en la calle 12A con carrera 27, en el barrio El Pradito, del municipio de Sabanalarga. Estas labores se llevarán a cabo entre las 8:10 de la mañana y las 4:10 de la tarde.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias ante las interrupciones temporales del servicio mientras se desarrollan las obras, las cuales buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del suministro en las zonas intervenidas.