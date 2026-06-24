En Agosto llega Business Summit a Bucaramanga, Santander : ¿en qué consiste?

Bucaramanga, Santander

Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la alcaldía anunció la realización del evento Global Business Summit 2026, evento que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de agosto en el centro de convenciones Neomundo y que busca consolidarse como la principal vitrina de comercio internacional del oriente colombiano.

“Vamos a tener rueda de negocios con compradores internacionales tanto virtuales como presenciales en donde todos los empresarios que hoy en día ya exportan y que están avalados por Procolombia y Cámara de Comercio van a poder tener una cita de negocios en este evento”, aseguró, Belkys Moreno Mesa, Jefe de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga.

El evento tendrá una agenda académica que reunirá a conferencistas internacionales y representantes empresariales de distintos territorios del país. Por ejemplo, delegaciones del departamento Norte de Santander y de la Alcaldía de Cúcuta ya confirmaron su participación. Además, se realizará una ronda de oportunidades con cámaras binacionales.

“Tenemos alrededor de 12 cámaras binacionales. La cámara binacional muestra un panorama general de las oportunidades que hay en ese mercado de ese país”, puntualizó la funcionaria.

Más de 600 empresarios santandereanos participarán en la vitrina comercial cuyo invitado especial será Panamá.

“Panamá nos acompaña con su presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, nos acompañan empresarios de Panamá que vienen a conocer toda la oferta exportable de nuestra región y también vamos a tener algunas conferencias con Panamá”.

Durante el Global Business Summit, se lanzará el evento Expocomer 2027, uno de los principales eventos de comercio internacional de Latinoamérica y el cual se llevará a cabo del 6 al 8 de abril de 2027 en la Ciudad de Panamá.