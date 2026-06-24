Robaron cargamento de café en el norte del Valle y fueron capturados tras persecución

Dos hombres fueron capturados en el municipio de Caicedonia, norte del Valle del Cauca, señalados de participar en el hurto de aproximadamente 200 kilogramos de café.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Policía durante labores de patrullaje en el barrio María Mercedes, donde interceptaron a los sospechosos cuando transportaban ocho costales con el producto agrícola.

Según las autoridades, durante la verificación hizo presencia la víctima del hecho y un testigo presencial, quienes identificaron a los capturados como presuntos responsables del hurto.

La rápida reacción de los uniformados permitió recuperar la totalidad del café, cuyo valor comercial asciende a cerca de cuatro millones de pesos, evitando pérdidas económicas para el propietario.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto.