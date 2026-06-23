Gobierno del Valle hizo una serie de peticiones al presidente electo, Abelardo de la Espriella

Al presidente electo De la Espriella, se le presentó un documento con las prioridades del Valle del Cauca.

El gobierno del Valle del Cauca hizo una serie de peticiones al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para su periodo 2026-2030, para proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías y el acueducto para Buenaventura, así como soluciones para la deuda en salud y proyectos de educación e inversión social, entre otros.

Apoyo para la sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí, para proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías y el acueducto para Buenaventura, así como soluciones para la deuda en salud y proyectos de educación e inversión social, son las principales peticiones de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para su periodo 2026-2030.

“Solicitamos varias cosas. La primera es la seguridad, nosotros creemos que se debe lograr erradicar o sustituir todo el tema de los cultivos ilícitos, sobre todo en la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca. Asimismo, la minería ilegal y el tema de las bandas y la problemática que tenemos de seguridad, que es transversal porque no es solamente hablar de fuerza pública, sino también de oportunidades”, aseveró la mandataria.

Salud

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, igualmente dijo que el apoyo del nuevo Gobierno en salud es fundamental.

“Tenemos muchas problemáticas. Nos deben 7 billones de pesos a los hospitales, eso genera cierre de servicios, ha generado una sobreocupación en el Hospital Universitario del Valle y en otras clínicas, entonces necesitamos que se solucione el problema de salud. Otro de los problemas que son transversales es la educación, que tenemos que trabajar todos para lograr que tengamos una mejor educación en el Valle”, anotó.

Otros proyectos prioritarios

También, señaló que es clave la celeridad en macroproyectos de infraestructura como “el Tren de Cercanías, que no fue posible con este gobierno a pesar de tener todo listo; La profundización del canal de Buenaventura que es muy importante para la competitividad no solamente del Valle, sino del país y también el acueducto de Buenaventura que hemos luchado todos estos años y no ha sido posible.

El Valle del Cauca necesita además que salga la licitación del aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’ de Palmira para que la inversión de 4.3 billones de pesos, beneficie a los aeropuertos de Buenaventura y el Pacífico.

Finalmente, invitó al próximo Gobierno nacional a sumarse a proyectos y programas que han generado buenos resultados en la región como el deporte y la cultura.