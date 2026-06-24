Cae ‘Morocho’, señalado de cobrar extorsiones de hasta $20 millones a comerciantes en el Valle

Luis Orlando Mosquera Llanos, conocido con el alias de ‘Morocho’, fue capturado en Palmira, Valle, durante un operativo de las autoridades que lo señalan como presunto cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los 300’.

La diligencia se realizó mediante un allanamiento en el barrio Harold Eder, comuna 1 del municipio, en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de extorsión agravada, intimidación o amenaza con arma de fuego y daño en bien ajeno.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Morocho’ sería el responsable de coordinar cobros extorsivos a comerciantes de Palmira, a quienes presuntamente exigía pagos de hasta 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad, la de sus familias o sus establecimientos comerciales.

Las autoridades indicaron que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años dentro de la organización delincuencial y sería uno de los principales dinamizadores de homicidios selectivos en la ciudad. Además, es investigado por su presunta participación en el homicidio de un comerciante ocurrido el pasado 10 de junio de 2026.

Según la investigación, la banda criminal mantenía influencia en sectores como Harold Eder, Villa Diana, Bosques del Edén, Reservas de Zamorano, Zamorano, Alameda y Amaime, donde presuntamente desarrollaba actividades de extorsión e intimidación contra comerciantes.

Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares que serán analizados por los investigadores para fortalecer el proceso judicial.

Alias ‘Morocho’ registra antecedentes por delitos como homicidio, extorsión, concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, porte ilegal de armas, amenazas, desplazamiento forzado y hurto calificado.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías acogió los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.