“El negocio se está comiendo el fútbol como lo conocimos”: Ángel Cappa, exfutbolista argentino

El exfutbolista y entrenador Ángel Cappa, en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, dio a conocer su perspectiva general acerca de la Copa Mundial de la FIFA que se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Adicionalmente, manifestó su análisis sobre el rendimiento, hasta la fecha, de la ‘Albiceleste’, así como su opinión sobre el nuevo modelo de pausas de hidratación.

El oriundo de Bahía Blanca, en Argentina, fue crítico con el organismo que planea el torneo mundialista, asegurando que la FIFA “siempre piensa en el dinero”. Asegurando que las selecciones de menor reconocimiento que participan en el certamen solamente están ahí para vender más partidos para transmitirlos por la televisión.

Trayectoria de Ángel Cappa en el fútbol:

Ángel Cappa es un exfutbolista y entrenador argentino, fue director técnico y colaborador de entrenadores como César Luis Menotti y Jorge Valdano, trabajando en clubes como FC Barcelona, Real Madrid y Peñarol. Más tarde dirigió equipos como River Plate, Huracán, Racing Club y Universitario.

Su etapa más recordada fue al frente de Huracán en 2009, cuando su equipo fue elogiado por su estilo de juego vistoso y ofensivo, convirtiéndose en uno de los conjuntos más admirados del fútbol argentino de esa época. Además de entrenador, Cappa ha sido profesor, escritor y comentarista.

¿Cuál es el balance del nivel de las selecciones que han participado en el Mundial?

Al ser consultado por su análisis de lo que ha sido la Copa Mundial de la FIFA hasta el momento, el extécnico indicó que, en esta clase de torneos, durante los primeros encuentros, las selecciones comienzan a afianzar su modelo de juego y adaptarse. Además, destaco la participación de selecciones como Marruecos, Francia y Colombia.

“A mí me parece que en los primeros partidos de casi todos los mundiales, los equipos comienzan a afianzar su funcionamiento, adaptarse. De todos modos, se pueden ver algunos muy buenos jugadores, muy buenos partidos (...) Lo que yo vi hasta ahora, lo que me gustó fue, sobre todo, Marruecos; Marruecos juega muy bien, tiene muy buenos jugadores; Francia también; Portugal hizo un mal partido y un muy buen partido; Argentina está jugando con un cambio menos, porque está dominando los partidos tranquilamente, sin necesidad de esforzarse, teniendo a Messi (...) Colombia ha hecho un muy buen partido también, ha ganado 1-0 el último partido, pero bueno, era un partido para ganar 5-0 (...) Inglaterra hizo un muy buen partido y otro no tanto; por ahora es eso”, comentó.

FIFA: “Siempre piensa en el dinero”

Por otro lado, el exfutbolista comentó que algunas de las nuevas medidas que se están implementando para esta edición del mundial son en busca de recolectar más ingresos por parte de la FIFA. Entre las modificaciones del torneo a las que hace referencia Cappa se encuentran las pausas de hidratación y la ampliación de cupos del certamen.

“Lo que no me gusta son los cuatro tiempos. El negocio se está comiendo el fútbol como lo conocimos nosotros y lo está transformando (...) FIFA lo que piensa siempre es en el dinero, en la plata, por eso hace los cuatro tiempos (pausas de hidratación), por eso se llama a las elecciones, por eso cada vez va sumando más elecciones”, indicó.

Diferencia de nivel entre selecciones del mismo torneo

“En algunos equipos hay una enorme diferencia de nivel, y es lógico que exista esa diferencia de nivel. Son equipos que no están a la altura de los otros que son tradicionales, tanto en Sudamérica como en Europa (...) Cumplen con estar en el Mundial. Qatar y Haití, por ejemplo, futbolísticamente están lejos de lo que son los mejores equipos, (...) ¿qué hacen ahí? “Bueno, lo que hacen son programas, partidos de televisión y dinero, eso es lo que hacen” dijo Cappa al ser preguntado sobre la participación de las 48 selecciones en el Mundial.

Adicionalmente, mencionó que la FIFA no piensa en el jugador de fútbol: “Si pensara en el jugador de fútbol, no puede agregarle más partidos”. Los jugadores vienen con muchísimos partidos encima. Entonces, ahora piensa en el calendario”.

¿Argentina tiene posibilidades de volver a ganar el Mundial?

Debido a las últimas actuaciones del combinado dirigido por Lionel Scaloni, en donde la ‘Albiceleste’ derrotó a Argelia y Austria 3-0 y 2-0 respectivamente, con Lionel Messi como figura, Cappa fue consultado sobre las posibilidades de la selección de Conmebol de repetir el título obtenido en 2022, en Catar.

“Los argentinos tenemos la particularidad de ir a los extremos. Si perdemos un partido, somos un desastre, no le podemos ganar a nadie. Y si ganamos estos partidos con rivales muy inferiores, somos maravillosos y ya nos tendrían que dar la Copa del Mundo (...) Son varias las selecciones que pueden ganar el título, pero yo creo que no podemos dejarnos llevar por estos dos partidos. Entonces, bueno, vamos a esperar que empiece el campeonato (eliminatorias), pero bueno, hasta ahora siguen siendo más o menos lo mismo (favoritas): España, Francia, Portugal”, dijo.

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