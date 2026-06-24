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24 jun 2026 Actualizado 14:53

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Mas de tres mil millones de pesos costará recuperar fotomultas vandalizadas en Cali

Destruir bienes públicos no es un acto de valentía ni de protesta, asegura gerente de ENRUTA.

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Cali, Valle del Cauca

La Gerente General ENRUTA, Diana Carolina Reina Cardona, confirmó que las perdidas por la destrucción y saqueo de 17 cámaras de seguridad vial y seguridad ciudadana, cometidas por vándalos el pasado domingo de elecciones presidenciales, ascienden a más de tres mil millones de pesos.

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La funcionaria resaltó que estos daños no solo dejan pérdidas materiales al mobiliario de la ciudad, sino también una afectación directa a la seguridad vial y a la capacidad de control y regulación del tránsito y la seguridad vial en la ciudad.

“Destruir bienes públicos no es un acto de valentía ni de protesta: es un acto de irresponsabilidad que afecta a toda la ciudadanía”, añadió la gerente de ENRUTA, Diana Carolina Reina Cardona.

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Con relación a la reparación de estas cámaras, la funcionaria termino diciendo que se avanza con el trámite de las pólizas de aseguramiento y en articulación con la policía y la alcaldía distrital, continuará adelantando las acciones necesarias para el fortalecimiento de las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Darío Gómez Perlaza

Darío Gómez Perlaza

Soy periodista de Caracol Radio en Cali, Colombia, hace 33 años. Cumplo funciones como jefe del servicio...

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