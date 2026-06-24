Infante de Marina asesinado a bala en Buenaventura, Valle

Confirman que la muerte de infante de marina en la Base de Entrenamiento de Infantería de Coveñas por pico respiratorio

Un infante de Marina Profesional murió en las instalaciones médicas de la Fuerza Naval del Pacífico, luego de ser trasladado de urgencia debido a la gravedad de las heridas que habría sufrido tras recibir un disparo con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Luis Giovanni Estupiñán Solís, de 30 años. De acuerdo con las primeras indagaciones, el uniformado habría sido presuntamente víctima de un intento de hurto.

Según la información preliminar, el militar se movilizaba durante la madrugada por el barrio 6 de Enero, en Buenaventura, cuando ocurrieron los hechos. Al parecer, se dirigía hacia la vivienda de sus familiares.

“La persona integrante activo de la Armada Nacional, fue trasladada por sus familiares al dispensario de Sanidad de la ciudad, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales”, confirmó la Policía Valle.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen. Tanto la Policía Valle como la Fuerza Naval del Pacífico trabajan en la recolección de información y evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables de este homicidio.